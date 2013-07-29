Приднепровская железная дорога предупредила 263 кражи грузов

Работники ведомственной военизированной охраны (ВОХР) Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-июле 2013 года предупредили 263 кражи грузов и имущества предприятия на сумму 196,3 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, по подозрению в совершении преступлений задержано 270 человек.

Согласно сообщению, чаще в этот период воры посягали на уголь, металлолом, металлопрокат, ферросплавы, минеральные удобрения и тенты для укрытия грузов на участках Синельниково-2 - Синельниково-1 - Вишневецкое, Пятихатки - Верховцево - Воскобойня, станциях Богуславская, Николаевка-Донецкая, Чаплино, Таврийск, Багерово и Чистополье.

Кроме того, за указанный период работники ВОХР за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд грузовыми поездами и т.д.), задержали 1614 человек, 854 из них оштрафовали на сумму более 29 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, работники ведомственной военизированной охраны (ВОХР) Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-июне 2013 года предупредили 227 краж грузов и имущества предприятия на сумму около 184 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.