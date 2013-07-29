Южная железная дорога перевезла 263 тыс. тонн зерновых

Южная железная дорога (ЮЖД) с начала погрузки зернового урожая - 4 июля по 29 июля 2013 года перевезла 262,9 тыс. тонн зерновых (3,9 тыс. вагонов), сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

При этом в сообщении отмечается, что в 2012 году перевозки урожая начались 14 июля, а по состоянию на 29 июля было перевезено 60,8 тыс. тонн зерновых (908 вагонов).

По информации ЮЖД, при подготовке к работе в период перевозок сельскохозяйственной продукции дирекция магистрали провела комиссионные осмотры состояния подъездных путей, весового хозяйства, элеваторов, хлебоприемных пунктов, комбинатов хлебопродуктов, комбикормовых заводов, предприятий, осуществляющих погрузку и выгрузку зерна.

Согласно сообщению, во втором полугодии 2013 года ЮЖД намерена перевезти 2,550 млн тонн зерна, чему поспособствует строительство и ввод в эксплуатацию новых элеваторов по станциях Ичня, Андрияшивка, Бурлук, Галка.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Южная железная дорога» (ЮЖД) в январе-июне 2013 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 31,2 раза - до 1,996 млн грн.

Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.