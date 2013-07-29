Убытки Киевского метро составили более 170 млн грн

Финансовым результатом хозяйственной деятельности КП "Киевский метрополитен" за I полугодие 2013 года стал убыток в сумме 177,6 млн грн.

Об этом говорится в отчете предприятия о финансово-экономических показателях хозяйственной деятельности КП за январь – июнь этого года.

Как сообщается, в течение указанного периода метрополитеном перевезено 263,5 млн пассажиров. Из них: 196,9 млн. пассажиров - платные перевозки (в т.ч. 17,4 млн студентов по льготным билетам), 66,6 млн пассажиров - льготные перевозки (40 категорий граждан по льготам на бесплатный проезд согласно законам Украины и решениям Киевсовета).

Доходы Киевского метрополитена за I полугодие составляют 470,1 млн. грн., из них: от перевозок пассажиров — 371,6 млн грн; от предоставления площадей в аренду (50% поступлений подлежит обязательному перечислению в бюджет города Киева) — 8,0 млн грн; от предоставления права на временное использование мест под рекламу — 5,8 млн грн; другие (от предоставления услуг посторонним организациям, объектов социальной сферы, реализации вторресурсов и др.) — 18,1 млн грн. Кроме того, получены бюджетные ассигнования за льготный проезд из городского бюджета – 16 млн грн, которые перечислены в бюджет г. Киева (недополучено за выполненную работу трудовым коллективом метрополитена по перевозкам льготников – 56,5 млн грн); получены бюджетные ассигнования за льготный проезд из государственного бюджета – 50,6 млн грн. (недополучено за выполненную работу трудовым коллективом метрополитена по перевозкам льготников – 27,4 млн грн).

При этом расходы Киевского метрополитена за указанный период составляют 647,7 млн грн. Из них: на оплату труда — 254,7 млн грн; отчисления в государственные и социальные фонды — 93,6 млн грн; приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства и др. — 26,1 млн грн; электроэнергия — 42,8 млн грн; тепло-, водоснабжение, топливо, газ — 15,2 млн грн; амортизация — 94,2 млн грн. Также другие операционные затраты (обязательное аварийно-спасательное обслуживание, банковские услуги, вывез мусор, связь, охрана труда, налоги и др.) составляют 29,3 млн грн; обязательный платеж в размере 50% суммы поступлений от аренды — 4,0 млн грн; финансовые и другие расходы (обслуживание кредитов, привлеченных на приобретение вагонов, строительство метрополитена за счет бюджетных средств – 75,2 млн грн, другие расходы – 12,6 млн грн.) — 87,8 млн грн.