В России могут ввести квоты на вагоны

08:30, 30 июля 2013
Транспорт/Связь
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Падение спроса на железнодорожные грузоперевозки заставляет операторов снижать цены. Они не хотят работать даром, поэтому предлагают РЖД ограничить предложение — ввести квоты на вагоны, пишет газета "Ведомости".

Топ-менеджеры крупнейших компаний — Первой грузовой (ПГК), Федеральной грузовой (ФГК), «Нефтетранссервиса» (НТС), «Русагротранса» и Rail Garant — предлагают ввести ограничения на выдачу номеров для вагонов и приписывать их к станциям «исходя из возможностей инфраструктуры», следует из их письма президенту РЖД Владимиру Якунину.

Сейчас на сети РЖД образовался излишек парка — 50 000-70 000 полувагонов и 20 000 цистерн, пишут руководители компаний. Из-за этого ставки аренды упали до 650-750 руб. в сутки за вагон — операторы работают на уровне окупаемости, объясняет аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов, очевидно, если убрать с рынка излишек парка, ставки аренды вырастут.

Обращение операторов к Якунину говорит о том, что кризис на рынке оперирования и аренды грузовых вагонов не только более масштабный, чем в 2009 г., но и реально чреват для ряда операторов банкротствами или продажей бизнеса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В РЖД ищут поддержки те компании, у которых старый парк или высокая долговая нагрузка, отмечает он. Соотношение долг/EBITDA у НТС на конец 2012 г. — 3,1, чистый долг «Русагротранса» — 19 млрд руб. ПГК выступает гарантом по кредиту материнской компании в 117 млрд руб. Rail Garant и ФГК размер долга не раскрывают. Менее закредитованные компании или те, объем перевозок которых снизился незначительно, например Globaltrans или «Трансойл», не стали подписываться под этим письмом, указывает Бурмистров.

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