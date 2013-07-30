Крюковский вагонзавод сотрудничает с УЖСК по ремонту поездов Hyundai

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.) сотрудничает с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЖСК) по ремонту скоростных поездов Hyundai.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный конструктор КВСЗ Олег Шкабров.

«К нам обратилась Украинская скоростная железнодорожная компания, которая эксплуатирует поезда Hyundai. Мы делаем им ремонт пантографов, элементов крыши. Мы усиливаем элементы, которые пострадали при эксплуатации этих поездов. Отмечу, что без согласования с корейской стороной ничего не делается. Они знают о всех этих работах», - заявил Шкабров.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая 2012 года.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.