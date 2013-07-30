Украина - лидер среди стран Центральной и Восточной Европы по доле видеорекламы в Интернете

Варшава. Украина стала лидером среди стран Центральной и Восточной Европы по доле видеорекламы в Интернете, пишет польское издание Puls Biznesu, отмечая, что второе место заняла Польша.

"Cреди 12 стран нас опережает только Украина, где доля показов рекламы в видеоформате превышает 75%. В Польше каждая четвертая реклама использует видео, это в 2 раза больше, чем средний показатель в регионе и чуть больше, чем в занявшей третье место Чехии", - пишет газета.

По данным издания, в текущем году на рекламу в видеоформате в интернете в Польше рекламодатели потратят более 30 млн долл., что на 10-20% больше, чем годом ранее.

"Растущий интерес к видео можно объяснить двумя факторами. Рекламы этого типа часто дают лучшие результаты, чем традиционные баннеры, а также во многих случаях являются дополнением к реализуемым в традиционных медиа рекламным кампаниям", - цитирует издание Агнешку Порицьку из компании Gemius.

Эксперты, на которых ссылается газета, также отмечают растущую популярность YouTube, который ежемесячно смотрят около 14 млн поляков из 38 млн граждан страны.

Кроме того, собственные видеосервисы активно развивают польские компании.

Напомним, эксперты прогнозируют рост интернет-рекламы в Украине в 2013 году на 35% - до 920 млн грн.