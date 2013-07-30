Авиакомпания МАУ увеличила флот до 36 судов

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) в рамках реализации программы обновления и расширения флота получила на условиях операционного лизинга два воздушных судна Boeing 737-900, увеличив корпоративный флот авиакомпании до 36 самолетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Такое значительное пополнение флота в самый разгар высокого сезона позволит авиакомпании увеличить свою пассажирскую емкость на 609 – 619 пассажирских кресел, и обеспечить пассажирам необходимый уровень сервиса, а также значительно повысить показатели регулярности полетов. До конца 2013 года мы планируем получить 4-й самолет Boeing 737-900», - отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

В настоящее время флот МАУ представлен 31 самолетом производства концерна Boeing и 5 самолетами Embraer-190.

Согласно сообщению, новые самолеты авиакомпании 2009 года выпуска прибыли в Киевский международный аэропорт «Борисполь» 24 и 29 июля соответственно. Воздушные суда прошли официальную процедуру регистрации в Украине. Пассажирская емкость каждого судна составляет 215 пассажирских кресел. Данные воздушные судна будут использоваться на чартерных направлениях авиакомпании МАУ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля авиакомпания МАУ пополнила флот новым самолетом Boeing 737-900 изготовленным на заводе концерна Boeing в Сиэтле.

В июне авиакомпания МАУ получила на условиях операционного лизинга два воздушных судна Boeing 737-800 нового поколения.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн пассажиров.