Строительство трассы «Воздушный экспресс» начнется в середине августа

Строительство железнодорожной ветки между Киевом и аэропортом «Борисполь» в рамках национального проекта «Воздушный экспресс» начнется в середине августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Полтаве заявил руководитель ГП «Национальный проект «Воздушный экспресс» Андрей Галущак.

«Строительство начнем где-то 15 августа. Сейчас заканчиваются подготовительные работы. Строительство начнем с работ по железнодорожному полотну», - сказал Галущак.

Он напомнил, что финансирование проекта «Воздушный экспресс» осуществляет Экспортно-импортный банк Китая.

По словам главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, первые пассажиры смогут воспользоваться новой железнодорожной веткой в начале 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 19 июня 2013 года Госинвестпроект получил официальное сообщение от Экспортно-импортного банка Китая об открытии финансирования Национального проекта «Воздушный Экспресс». В апреле 2013 года глава Госинвестпроекта Владислав Каськив сообщал, что строительство "Воздушного экспресса" может начаться уже в мае. Кроме того, по завершению строительства проект может быть, по словам Каськива, передан в концессию.

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный Экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.

Полная прибыльность проекта предусматривает, кроме прямой коммерческой выгоды, также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн долларов. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш, на 52 млн долл., будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй - 320 млн долл., обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.

Китай выделил финансирование для реализации проектов «Воздушный экспресс».