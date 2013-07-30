"Укртелеком" увеличивает стоимость звонков в Беларусь

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» с 7 августа вводит новые тарифы, в которых увеличится стоимость услуг международной телефонной связи с абонентами сетей фиксированной связи Беларуси. Об этом оператор сообщает на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, стоимость минуты разговора в рабочие дни с 8:00 до 18:00 повысится на 5,9% - до 0,36 долл. При этом в рабочие дни с 18:00 до 8:00, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно стоимость повысится на 33,33% - до 0,36 долл.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» в январе-июне 2013 года сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,795 млн грн со 124,525 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Финансово-промышленная группа Украины “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела у австрийской группы Epic контроль над “Укртелекомом” в июне 2013 года.