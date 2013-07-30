Движение по туннелю на Почтовой площади откроют 8 августа

Движение по туннелю на Почтовой площади в Киеве будет открыто не позднее 8 августа, а все работы по строительству беспрерывной автомагистрали от Столичного шоссе до жилого массива Оболонь будут завершены до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам специального заседания заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Правительство помогает Киеву создать автомагистраль беспрерывного движения от Столичного шоссе до Оболони. Уже построено 5 объектов. На сегодняшний день остается последний - шестой объект – транспортная развязка на Почтовой площади. Полностью работы должны быть закончены до конца года, а 8 августа будет открыто движение по туннелю на Почтовой площади», - сказал Вилкул.

Он сообщил, что в общей сложности на строительство предыдущих 5 объектов автомагистрали были выделены 800 млн грн, при этом объем финансирования шестого объекта составляет 426,2 млн грн, из которых 238 млн грн уже профинансированы.

«В рамках реконструкции транспортной развязки используется механизм финансирования «50 на 50». Половину стоимости предоставляет правительство, половина средств идет из местного бюджета», - сообщил Вилкул.

Как ожидается, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади увеличит пропускную способность этого узла до 110 тыс. автомобилей в сутки с нынешних 85 тыс.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Киеве было открыто автомобильное движение по эстакаде с улицы Владимирский спуск на улицу Набережно-Крещатицкую на Почтовой площади.

Реконструкция развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности.