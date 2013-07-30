Госпогранслужба упростила туристам процедуру пересечения границы

Государственная пограничная служба Украины упрощает процедуру пограничного контроля при пересечении границы организованными туристическими группами.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Государственная пограничная служба Украины внедряет пограничный контроль организованных туристических групп в приоритетном порядке. Оформление будет осуществляться в автомобильных пунктах пропуска на отдельных полосах движения», - об этом сказал заместитель начальника Управления пограничного контроля и регистрации Александр Жданенко.

Он сообщил, что для этого туристические операторы (туристические агенты), другие субъекты хозяйственной деятельности и физические лица должны не позднее, чем за 24 часа до прибытия автобуса в пункт пропуска, где планируется пересечение границы, направить на электронный ящик сообщение. В нем должна содержаться информация об организаторе международной перевозки туристов, о маршруте, дате и ориентировочном времени прибытия в пункт пропуска и пр.. К сообщению также необходимо прикрепить список пассажиров с определенной информацией.

После поступления сообщения в пункт пропуска через два часа туроператору будет дан ответ, в котором будут указаны: наиболее удобное время для прибытия автобуса в пункт пропуска; полоса движения, где будет проводиться пограничный контроль организованной группы. По прибытию в пункт пропуска проверка документов будет проводиться в автобусе по упрощенной процедуре.

Дополнительную информацию о подаче заявки на пересечение границы, а также все необходимые для этого документы можно получить на официальном веб-сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины прогнозировала увеличение пассажиропотока через украинскую границу в 2,5 раза с началом курортного сезона.