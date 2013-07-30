В Киеве ликвидируют 24 маршрутных рейса

Осенью в Киеве ликвидируют 24 маршрутных направления из 300.

Как пишет газета “Вести”, об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры столицы Евгений Водовозов.

По его словам, уже 21 августа в конкурсе на маршруты не будет более двадцати наименований. В их перечне: №177 (Луначарского - м. Бориспольская), №186 (м. Святошин - Стеценко), №188 (м. Нивки - Симиренко), №214 (м. Харьковская - Здолбуновская), №238 (м. Контрактовая площадь – м. «Выдубичи»), №240 (м. Лесная – Волкова), №241 (м. Лесная - Жукова), №245 (м. Левобережная - Шумского), №246 (м. Левобережная - Карбышева), №248 (м. Левобережная - г-ца «Славутич»), №425 (м. Осокорки – Луначарского), №442 (м. Политехнический ин-т, кольцевой), №442-Д (м. Политехнический ин-т, кольцевой), №453 (Контрактовая пл. – Рыбальский остров), №454 (ул. Потапова – Южный вокзал), №465 (пр. Свободы - Южный вокзал), №487 (м. Харьковская - Ремонтная), №499 (м. Васильковская - Облбольница), №500 (Контрактовая пл. – м. Красный Хутор), №502 (пр. Свободы – пр. Г. Сталинграда), №537 (м. Нивки – пл. Шевченко), №561 (м. Святошин – Чайка), №578 (м. Левобережная – Радужный) и №599 (Луначарского – м. Харьковская).

«Большинство этих маршрутов дублируются общественным транспортом, поэтому мы решили увеличить количество автобусов и троллейбусов и закрыть маршрутки. Киевляне не почувствуют разницы, мы запустим дополнительный транспорт», - уверяет Водовозов.

Газета отмечает, что «выживать» маршрутки власти намерены и дальше. Например, в новых условиях конкурса есть требование, что машина должна быть не старше семи лет.

«А старше семи лет в Киеве половина маршруток, то есть тысяча. Никакой завод не сможет произвести так много машин», - сказал глава Ассоциации перевозчиков Киева Валерий Липецкий.

Власти обещают, что перевозчикам дадут временное разрешение на год работы, чтобы они успели обновиться.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заявил, что руководство города начало эксперимент, который предусматривает замену маршрутных такси на 7 участках транспортом обычного режима движения, то есть автобусами и троллейбусами.

Голубченко назвал несколько причин, по которым, по мнению столичной власти, целесообразно заменить маршрутки.

«Во-первых, коммунальный транспорт, в отличие от маршруток, безотказно обеспечивает перевозку льготников; во-вторых, стоимость проезда в муниципальном транспорте обычного режима движения дешевле; и в-третьих, новый транспорт удобен и безопасен, он имеет 100% низкий уровень пола, что рассчитано на лиц с ограниченными физическими возможностями», – отметил он.

Тогда же стало известно от Водовозова, что на Лесном массиве с 15 марта закрывают движение частных маршруток № 240, 241 и 246, которые “безосновательно дублируют” маршруты коммунального пассажирского транспорта. По его словам, уже с 1 марта на линиях следования указанных маршрутных такси увеличено количество подвижного состава городского пассажирского транспорта, а именно: на троллейбусных маршрутах № 37, 37-А, а также автобусных № 33, 63, 81.