Южная железная дорога в августе предложит более 300 тыс. мест в Крым и обратно

Южная железная дорога (ЮЖД) намерена предложить в августе более 300 тыс. мест в направлении Крыма и в обратном направлении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

"В августе пассажирам будет предложено 301 тыс. мест на поезда формирования ЮЖД. Из них 150 тыс. мест в Крым и 151 тыс. мест обратно", - сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 30 июля реализация билетов в крымском направлении составила 54% - 81,5 тыс. билетов, в обратном - 60% - 91,33 тыс. билетов.

"Укрзализныця" в крымском направлении назначила 8 поездов формирования ЮЖД. Из них 6 курсируют ежедневно (2 состава - через день).

В целом по железной дороге в направлении Крыма следуют 35 транзитных поездов.

Также в наличии ежесуточно в среднем более 3 тыс. билетов на поезда из России и Беларуси, реализация которых, как правило, составляет около 30% от общего количества предложенных.

Как сообщал УНИАН, Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила три дополнительных поезда, которые последуют в крымском направлении: поезд №294/294 Симферополь-Киев, №583/584 Киев-Симферополь и №294/294 Евпатория-Киев-Симферополь.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.