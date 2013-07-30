Строительство станции метро «Львовская брама» планируют возобновить в 2014 году

Возобновить строительство станции-долгостроя столичного метро “Львивська брама” желательно в будущем году.

Об этом заявил председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов во время интернет-конференции на сайте ЛИГА.net.

“Это очень важный выход, который должен появиться на Львовской площади. Мы сегодня делаем акцент на строительстве станции «Теремки» и начале строительства метро на Троещину. После определения источников финансирования именно 4-й ветки метро можно будет точно сказать, когда и как мы сможем начать работы на “Львивський брами”. Но мы не будем ожидать окончания строительства этой линии, а можем делать это параллельно”, - прокомментировал ситуацию Попов.

По его словам, в текущем году возобновления строительства станции метро на Львовской площади точно не будет.

“Но это очень актуальная тема. Вопрос также в том, что там очень сложные почвы, и строительство будет проходить 1,5-2 года. Потому нам желательно в будущем году подойти к началу строительства”, - отметил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, строительство станции «Львивська брама» началось еще в 1989 году и, по планам, должно было завершиться в 1996 г. Однако из-за недостатка средств власть законсервировала этот сложный для строительства объект.

В 2007 году, после 10-летнего перерыва, городская власть заявила о намерении в комплексе с реконструкцией площади и строительством торгово-развлекательного центра возобновить строительство станции метро «Львивська брама». Был проведен инвестиционный конкурс на строительство этой станции и реконструкции Львовской площади с подземно-наземными нежилыми помещениями торгово-офисного назначения, определен победитель – общество с ограниченной ответственностью «Зубр ЛТД».

Позже, в 2008 году, в КГГА сообщили о намерении отделить строительство этой станции метро от общей реконструкции площади. Столичная власть решила собственными силами завершить строительство станции “Львивська брама”.

По данным КГГА по состоянию на 2008 г., строительство обойдется приблизительно в 300 млн грн.