Суд возбудил дело о банкротстве «Херсонэлектротранса»

Хозяйственный суд Херсонской области возбудил дело о банкротстве городского коммунального предприятия «Херсонэлектротранс», которое осуществляет троллейбусные перевозки в Херсоне.

Об этом говорится в постановлении облхозсуда от 23 июля.

Инициирующим кредитором выступило управление Пенсионного фонда Украины в Херсоне. Суд признал, что «Херсонэлектротранс» имеет бесспорную задолженность перед ПФУ в размере более 1,6 млн грн.

При этом, в ходе судебного заседания представители ПФУ предоставили документы, которые подтверждают общую задолженность херсонского предприятия перед Пенсионным фондом по единому социальному взносу на 18 июня текущего года в сумме более 2,98 млн грн.

Представители ПФУ также сообщили, что взыскать указанную и признанную должником сумму не удалось даже в принудительном порядке.

По данным ОГИС Днепровского райуправления юстиции (РУЮ) в г. Херсон, на принудительном исполнении находятся 46 исполнительных производств в отношении ГКП "Херсонэлектротранс" в пользу юридических и физических лиц на общую сумму более 2,844 млн грн.

Присутствовавший на суде руководитель ГКП Михаил Мосин предоставил отзыв на заявление о возбуждении дела без возражений против суммы долга, бесспорности требований и невыполнения обязательств более трех месяцев, а также справку о задолженности по уплате налогов и сборов, заработной плате, которая в целом составляет 8 млн 549 тыс. грн.

Решением суда введена процедура распоряжения имуществом сроком на 115 календарных дней и назначен распорядителем имущества должника арбитражный управляющий.

Суд обязал Управление ПФУ в Херсонской области, с целью выявления всех кредиторов и лиц, изъявивших желание принять участие в санации ГКП "Херсонэлектротранс", официально обнародовать объявление о возбуждении дела о банкротстве в официальном печатном органе Верховной Рады "Голос Украины" или Кабинета министров "Урядовий курьер".

Реестр всех кредиторов должен быть составлен и подан в суд не позднее 13 сентября. До 23 сентября проведут инвентаризацию имущества ГКП "Хероснэлектротранс".

Отметим, что в конце мая и в начале июня работники ГКП «Херсонэлектротранс» жаловались в соцсети Facebook премьер-министру Украины Николаю Азарову, что уже голодают из-за 4-месячной задержки выплаты зарплаты.

По результатам обращения Азаров написал в facebook, что поручил разобраться в ситуации на предприятии.

Также по данным Херсонской ОГА, в июне текущего года задолженность по зарплате на предприятии составила около 490 тыс. грн.

Справка УНИАН. Троллейбусная маршрутная сеть Херсона рассчитана на обслуживание 15 троллейбусных маршрутов 120 единицами транспорта.

На сегодня троллейбусный парк насчитывает 80 троллейбусов, из которых большая часть полностью отработала нормативный срок эксплуатации и требует замены. В среднем ежедневно на маршруты выходят около 30 троллейбусов.