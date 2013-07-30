Украина планирует «открыть небо» с ЕС летом 2014 года

Министерство инфраструктуры Украины ожидает подписания Соглашения с Европейским Союзом об общем авиационном пространстве летом 2014 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя министра - руководителя аппарата Владимира Корниенко.

"В воздушном сообщении на сегодня один из основных вопросов - общее авиационное пространство с ЕС. Переговоры проходят достаточно эффективно. Подписание соглашения ожидается летом 2014 года, а его вступление в силу - в начале 2015 года", - цитирует пресс-служба слова Корниенко.

Он также добавил, что подписание этого документа будет способствовать улучшению качества перевозок и откроет новые возможности для авиаперевозчиков.

Корниенко отметил, что в воздушном сообщении сейчас уже практически нет ограничений на авиарейсы с Россией, также идет подготовка соглашений по либерализации авиаперевозок из США, Израиля и Италии.

"Авиакомпании осуществляют перелеты из всех заявленных городов РФ. Такие же переговоры ведутся с США, Израилем, Италией", - сказал Корниенко.

По его словам, среди приоритетов Госавиаслужбы и Мининфраструктуры - соглашение с ЕС об общем авиационном пространстве. При этом уже состоялось семь раундов переговоров, последние переговоры запланированы в октябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины в ходе седьмого раунда переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения об общем авиационном пространстве работала над поиском взаимоприемлемых компромиссов по проекту текста документа.

Переговоры по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.