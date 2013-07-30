"Укрзализныця" добавила вагоны в крымском направлении

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для удовлетворения потребностей населения в перевозках железнодорожным видом транспорта включила в состав поездов, следующих в крымском направлении, дополнительны вагоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, один вагон включен в состав поезда №130 Гродно - Симферополь от станции Симферополь до станции Киев и обратно. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Симферополя 4 и 6 августа, а из Киева - 5 и 7 августа.

Также "Укрзализныця" дополнительно включила один вагон в состав поезда №296 Симферополь - Ивано-Франковск - Черновцы от станции Симферополь до станции Ивано-Франковск и обратно. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Симферополя 30 июля, а из Ивано-Франковска - 1 августа.

В пресс-службе напомнили, что перевозки пассажиров со всех регионов Украины в Крым обеспечиваются 45 парами пассажирских поездов (в 2012 году поездов было 43 пары), из которых 30 предназначены на период летних перевозок, в том числе 10 из Киева. Сообщение СНГ - Крым обеспечивается 54 парами поездов, в том числе 50 - летних.

Кроме того, для перевозки организованных групп детей на отдых назначаются отдельные детские поезда разового назначения. С начала июня было назначено 22 детских поезда.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога (ЮЖД) намерена предложить в августе более 300 тыс. мест в направлении Крыма и в обратном направлении.