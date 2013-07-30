«Киевстар» меняет условия обслуживания для части своих абонентов

Компания «Киевстар» с 1 августа меняет условия обслуживания для 15 тысяч абонентов мобильной связи с целью предотвращения случаев мошенничества. Об этом УНИАН сообщила ведущий специалист департамента по корпоративным связям Ирина Леличенко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что «Киевстар» якобы повышает тарифы для 5 млн абонентов.

Она отметила, что, во-первых, компания «не повышает тарифы, а меняет условия обслуживания для отдельных абонентов, со стороны которых зафиксированы нарушения в использовании телекомуслуг». И, во-вторых, по словам Леличенко, информация о пяти миллионах «не соответствует действительности», изменения условий тарифов «касается менее 15 тыс. клиентов».

Комментируя причину таких действий компании, она сообщила, что в последнее время, в результате технической проверки», было выявлено около 15 тысяч sim-карт, которые оформлены на различные предоплаченные тарифные планы с опциями дешевых звонков на сети других операторов, с которых совершались массовые длительные исходящие звонки на сети других операторов, в том числе с использованием компьютерного оборудования, в количествах, которые в несколько раз превышают предельные показатели по абонентской базе «Киевстара». В частности, это пакеты «15 копеек», «Единая Страна», «Супер Киевстар. Мой Край» и «XXL» (в данных пакетах используются опции для звонков на другие сети по 0,15 грн/мин и т.п. –УНИАН).

Такие действия, как отметила Леличенко, «ухудшают качество связи для других абонентов, и препятствует стабильной работе телекоммуникационной сети», и, в соответствии с Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг, оператор имеет право изменять перечень телекоммуникационных услуг, предоставляемых абоненту, в случае выявления подобных нарушений.

В данном случае, как сообщила представитель «Киевстара», компания переводит таких абонентов на тарифные планы «Диджус Стайл» и «Страна Киевстар», в которых отсутствует опция для звонков по 0,15 грн/мин на другие сети, и стоимость звонков на сети других операторов мобильной и фиксированной связи Украины оплачивается по стандартной цене 1,25 грн/мин. При этом, по ее словам, такое изменение условий даже выгодно клиентам, так как они могут платить меньшую абонплату, получив больше Интернета и больше бесплатных звонков внутри сети.

Леличенко отметила, что изменение условий «осуществляется строго в индивидуальном порядке, и только в случаях, если нарушения со стороны абонента установлены и зафиксированы техническими системами «Киевстар»», - информация об этом доносится непосредственно абоненту перед изменением условий обслуживания, при этом обслуживание абонентов не прерывается.

По независимым экспертным оценкам, дешевые звонки с сети одного оператора позволяют зарабатывать за счет начисления платы за входящие звонки на сеть другого оператора и др., при этом не исключено, что эти sim-карты сосредоточены в руках ограниченного числа лиц.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Количество мобильных абонентов компании составляет более 27 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс.