В Киеве закрывают на реконструкцию две платформы городской электрички

В Киеве с 1 до 31 августа будут закрыты на реконструкцию платформы городской электрички «Зенит» и «Рубежовская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

«В связи с необходимостью проведения государственным территориально-отраслевым объединением (ГТОО) «Юго-Западная железная дорога» реконструкции парных пассажирских платформ остановок городской электрички «Зенит» и «Рубежовская» с 1 до 31 августа указанные платформы в обоих направлениях курсирования электрички будут закрыты для высадки и посадки пассажиров на них», - говорится в сообщении.

Профильный департамент просит прощения у киевлян и гостей города за временные неудобства.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская госадминистрация совместно с «Укрзализницей» и Юго-Западной железной дорогой 4 октября 2011 года запустила первую очередь совместного проекта «Городская электричка».

В его рамках организовано движение электропоездов киевским транспортным кольцом с открытием 14 пересадочных узлов (станций, платформ).