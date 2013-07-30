Морским портам хотят предоставить статус свободных экономических зон

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» намерено выступить с инициативой предоставления морским портам статуса свободных экономических зон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Администрации морпортов Юрий Васьков.

По его словам, в ближайшем будущем можно будет «говорить о механизме предоставления свободных экономических статусов, свободных экономических зон морским портам».

«К этому надо серьезно подготовиться, но, думаю, в конце этого года мы будем выходить с инициативой принятия соответствующих нормативных актов», — сказал Васьков.

Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.