«Воздушный экспресс» будет акционирован или передан в концессию

Национальный проект «Воздушный экспресс», в рамках которого предусмотрено строительство железнодорожной ветки между Киевом и аэропортом «Борисполь», в будущем планируется акционировать или передать в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

По его словам, в будущем планируется изменить форму собственности проекта «Воздушный экспресс» и его должна будет обслуживать частная компания.

«Воздушный экспресс» - это первый пример самоокупаемого проекта, деньги на который в будущем не нужно будет тратить из бюджета. Сегодня проектом занимается компания Ernst & Young, которая в том числе производит расчет бизнес-модели. Мы пока не можем сказать цену проезда в «Воздушном экспрессе». По ТЭО это будет 80 грн за поездку», -отметил В.Каськив.

Напомним, «Воздушный экспресс» планирует принять первых пассажиров в начале 2015 года. Поезда экспресса будут останавливаться, кроме Киева и Борисполя, на Дарнице и Выдубичах.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод предлагает Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами приобрести для проекта «Воздушный экспресс» состав из 5 вагонов по цене 90 млн грн.

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.

Полная прибыльность проекта предусматривает, кроме прямой коммерческой выгоды, также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн долл. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш, на 52 млн долл., будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй, на 320 млн долл., обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.