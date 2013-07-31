В Украине появились электронные билеты по ценам Укрзализныци

В Украине появился сайт Railway.ua с принципиально новой ценовой политикой: электронные железнодорожные билеты теперь можно приобретать онлайн по ценам касс Укрзализныци.

Сегодня большинству пользователей очевидны преимущества выбора и приобретения билетов онлайн по сравнению с традиционной покупкой в железнодорожных кассах. По данным статистики Государственной администрации железнодорожного транспорта, за первое полугодие 2013 года продажи билетов онлайн выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 7,9% пассажиров Украинских железных дорог приобретают билеты через Интернет.

Сайт Railway.ua стал первым в Украине, объявившим ценовую политику «ни копейки сверху». Этим он выгодно отличается от хорошо известных пользователям украинских сайтов, присутствующих на рынке электронных билетов.

Стоимость железнодорожных билетов, не превышает цену в кассах Укрзализныци, а процедура выбора и покупки интуитивно понятна каждому покупателю. Всего три шага — и электронный билет куплен, без наценок и временных затрат! Стоять в очереди в железнодорожную кассу, чтобы сэкономить, больше нет смысла.

По словам представителя сервиса, в ближайших планах развития Railway.ua — начало продажи автобусных билетов и подключение сервиса РЖД.