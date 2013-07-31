В Украине треть морских портов убыточна - Администрация морских портов

В Украине треть филиалов Администрации морпортов (АМПУ) является убыточной, поскольку в процессе реформирования отрасли организация взяла на себя часть объектов, не являющихся стратегическими, в частности, объектов соцсферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 30 июля в ходе пресс-конференции сообщил руководитель государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Юрий Васьков.

«Не могу сказать точное количество, но примерно треть филиалов администрации на сегодняшний день все еще убыточные. Во-первых, потому что мы, выполняя позицию руководителя Министерства, брали на себя в ходе реформирования отрасли часть объектов, которые не являются стратегическими. В основном, это – объекты соцсферы. То есть, не могли мы с того же порта Керчь, который из-за ситуации на рынке сейчас находится в тяжелейшем положении, забрать только портовый сбор и 100 человек. Тогда бы там на следующий месяц уже нечем было бы платить зарплату. Поэтому мы забрали около тысячи человек и забрали практически все убыточные объекты. Мы вынуждены их, принимая антикризисные меры, или как-то вытянуть хотя бы в ноль, или избавляться от этих убыточных объектов – передавать в коммунальную собственность, утилизировать. Но, как минимум, сегодня мы генерируем убытки и покрываем их за счет других доходов, не создавая социального напряжения в том или ином порту», - сказал Васьков.

Он уточнил, что в портах, где ситуация финансово удручающей, реформа ее не усугубила. «Мы больше забрали расходов, чем забрали доходов. И портовые сборы в этих портах, как правило, имели малый вес – около 10%. Возьмем речные порты, Измаил, Рени – там портовые сборы по своей специфике – минимум, потому что это - река, это внутренние перевозки, самоходные баржи и т. д. В общем, забрали на пять копеек прибыли, а на два рубля забрали расходы», - утверждает Васьков.

Тем не менее, по его словам, существует другой важный вопрос – каким образом убыточные объекты инвестировать, что делать, безусловно, придется.

«Но главное, чтобы было под что инвестировать. Главное, чтобы были инвесторы, которые скажут: если в порту Измаил появится такой-то причал, то я привезу миллион тонн груза. То, безусловно, мы будем инвестировать, несмотря на то, что Измаил – это такой филиал, который дает больше убыток, чем прибыль», - сказал Васьков.

Также, по его словам, несмотря на убытки организации, реорганизация портовой отрасли не отразилась на выплате зарплаты.

«У наших портов не только различная прибыльность, но и есть администрации-доноры, а есть администрации дотационные. Безусловно, для нас наиболее важным пунктом является заработная плата, которую мы обязаны оплачивать вне зависимости от того, этот филиал прибыльный или убыточный. Ведь основным условием было то, что ни один работник, ни ГП «Морской порт», ни Администрации порта не будет ущемлен, и все люди, которые перешли, перешли с такими же окладами, с такими же условиями коллективных договоров, они получают зарплату в равных условиях», - сказал Васьков.

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Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.