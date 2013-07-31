Tickets.ua прошел сертификацию PCI DSS

Компания Tickets.ua объявила об успешном прохождении PCI DSS ресертификации своей технической базы. Сертификат гарантирует, что компанией соблюдаются все требования безопасности при приеме онлайн-платежей.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — это единый стандарт безопасности, который был учрежден платёжными системами MasterCard, Visa, American Express, JCB (Japan Credit Bureau) и Discover Card, в настоящее время стал важнейшим в международной индустрии платежных систем.

К сожалению, немногие украинские компании могут заявить о прохождении сертификации. Если в Европе и США наличие PCI DSS является нормой, обязательным и неотъемлемым условием для работы с системами Visa и MasterCard, то среди отечественных компаний это продолжает быть весомым конкурентным преимуществом. Компании все еще не инициируют прохождение сертификации добровольно, а ожидают соответствующее требование от платежных систем.

Стоит отметить, что в последнее время общепринятые международные стандарты в сфере безопасности онлайн-платежей начали все активнее внедряться в странах бывшего СНГ. Для покупателей в Интернет наличие при оплате защиты PCI DSS зачастую является приоритетным критерием при выборе ресурса.

Эксперты делятся советом: на любом сайте, прежде чем вводить карточные данные онлайн, изучите информацию, как именно ресурс защищает ваш платеж. Отсутствие документа, гарантирующего безопасность, может служить сигналом о том, что пользоваться сайтом нужно с большой осторожностью или вовсе отказаться от его услуг.

При росте продаж на сайте Tickets.ua до 2000+ авиабилетов в сутки, непрерывный мониторинг процессов приема и передачи данных карт в платежные системы абсолютно необходим. Глубокий аудит, проводимый компанией Sysnet Global Solutions, гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту по 12 комплексным параметрам. По итогам первого полугодия 2013, количество продаж билетов на Tickets.ua выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Активными пользователями сайта ежедневно становятся более 60 тысяч посетителей, совершающих более 1500 запросов в минуту на поиск минимального тарифа.