В Южной Корее самая высокая скорость доступа в Интернет

По итогам первого квартала текущего года Республика Корея (РК) продолжает возглавлять список стран с самым скоростным доступом в Интернет.

Об этом сообщила компания Akamai Technologies, являющаяся крупнейшим провайдером услуг для сети, передает ИТАР-ТАСС.

Средний показатель для РК составляет 14,2 мегабита в секунду, что на 1,5% выше, чем в четвертом квартале прошлого года.

В первую десятку стран с самым быстрым Интернетом входят: Япония, Гонконг, Швейцария, Нидерланды, Латвия, Чехия, Швеция, США и Дания. При этом, как отмечают местные СМИ, средняя скорость Интернет-соединений в мире впервые превысила 3 мегабита в секунду.

Согласно данным Akamai Technologies, Швейцария занимает первое место в мире по числу пользователей, подключенных к широкополосному Интернету со скоростью выше 4 мегабита в секунду (88% пользователей), второе место принадлежит Южной Корее (87%), на третьей позиции находятся Нидерланды (84%).

Как сообщал УНИАН, согласно исследованиям компании Cisco (США) с 2012 по 2017 гг. скорость передачи данных в фиксированных широкополосных сетях интернет увеличится более чем в три с половиной раза – с 11,3 Мбит/с до 39 Мбит/с.

При этом за период с 2011 по 2012 гг. средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в мире выросла на 30% – с 8,7 Мбит/с до 11,3 Мбит/с.