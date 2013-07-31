Всемирная таможенная организация будет консультировать Миндоходов

Всемирная таможенная организация (ВТО) выразила готовность консультировать специалистов Министерства доходов и сборов Украины в части повышения стандартов работы украинской таможни и внедрения стандартов ВТО в таможенную сферу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи директора Департамента стратегического управления и инноваций Миндоходов Евгения Маланушенко с заместителем генерального секретаря Всемирной таможенной организации Серхио Мухика и директором департамента институционального развития ВТО Эриком Киком.

Как отмечается, встреча прошла в Брюсселе. Представители ВТО высоко оценили работу Миндоходов в части внедрения пятилетней стратегии развития Министерства, предусматривающей упрощение таможенных процедур, установление партнерских отношений с бизнесом, развитие таможенной инфраструктуры и эффективное противодействие таможенным правонарушениям.

В Миндоходов напомнили, что стратегия развития Министерства была разработана совместно с консультантами международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и представлена 6 июля на Всеукраинском форуме работников Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов договорился с Европейским банком реконструкции и развития о реализации программы борьбы с коррупцией на таможне. Кроме того, Министерство осуществило ребрендинг интерактивного сервиса «Пульс налоговой», который с марта текущего года принимает обращения граждан и бизнеса как по налоговым, так и по таможенным вопросам.

За первое полугодие текущего года Миндоходов оформило 1,5 млн деклараций, из которых 83% - в электронной форме. При этом среднее время оформления одной таможенной декларации было существенно сокращено: при импорте до 1 час 42 минут, при экспорте – до 44 минут.