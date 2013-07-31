«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда крымского направления

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для удовлетворения потребностей населения в перевозках железнодорожным видом транспорта включила в состав поездов, следующих в крымском направлении, дополнительны вагоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, два вагона включены в состав поезда №294 Киев - Симферополь. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Киева 2 и 4 августа, а из Симферополя - 3 и 5 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее один вагон был включен в состав поезда №130 Гродно - Симферополь от станции Симферополь до станции Киев и обратно. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Симферополя 4 и 6 августа, а из Киева - 5 и 7 августа.

Также "Укрзализныця" дополнительно включила один вагон в состав поезда №296 Симферополь - Ивано-Франковск - Черновцы от станции Симферополь до станции Ивано-Франковск и обратно. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Симферополя 30 июля, а из Ивано-Франковска - 1 августа.