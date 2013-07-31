Facebook будет продавать рекламные видеоролики

Социальная сеть Facebook до конца года начнет продавать рекламные видеоролики.

Руководство соцсети собирается разрешить рекламодателям размещать ролики прямо в новостной ленте пользователей. Стандартная длина роликов будет составлять 15 секунд. Facebook планирует зарабатывать на рекламе около 2,5 миллиона долларов в день, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

В самой компании отказались комментировать возможное появление видеорекламы.

Переходя на продажи видеорекламы, Facebook старается не отставать от других интернет-компаний, к примеру, таких как Google. Поисковик размещает рекламные ролики на принадлежащем ему видеохостинге YouTube — реклама транслируется перед показом видео.

Сейчас реклама в Facebook размещается в виде баннеров справа от ленты новостей или непосредственно в ней — в виде продвигаемых постов. На прошлой неделе сооснователь Twitter Биз Стоун предложи ввести опцию платной подписки (10 долларов в месяц) на Facebook для тех, кто хочет отключить в своем аккаунте рекламу. Согласно опросу, проведенному компанией Greenlight, 15 процентов пользователей соцсети готовы перейти на платный доступ ради блокировки рекламных объявлений. Ежедневная посещаемость Facebook, который является самой популярной соцсетью в мире, составляет более миллиарда человек.