ФГИУ объявил конкурсы на аренду помещений в терминале D «Борисполя»

Фонд государственного имущества Украины в Киевской области объявил конкурс на размещение ресторанов и магазинов duty free в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» на площади 2,27 тыс. кв. м.

Соответствующее объявление опубликовано в газете «Ведомости приватизации» в среду, 31 июля.

В частности, ФГИУ объявил конкурс на аренду девяти помещений на третьем этаже терминала «D» общей площадью 1,43 тыс. кв. м и двух помещений на четвертом этаже терминала площадью 53,7 кв. м и 36,9 кв. м соответственно. Оценочная стоимость данных помещений, согласно объявлению, составляет 77,94 млн грн, арендная ставка - 18%, а стартовая арендная плата – 1,17 млн грн (без НДС).

Кроме того, объявлен конкурс на размещение магазина по продаже непродовольственных товаров на площади 40 кв. м на третьем этаже терминала «D». Оценочная стоимость имущества – 2,225 млн грн, арендная ставка – 18%, стартовая арендная плата – 33,408 тыс. грн (без НДС).

На третьем этаже терминала также планируется разместить два ресторана с дневным режимом работы на площади 300 кв. м и 240 кв. м. Оценочная стоимость первого помещения составляет 17,05 млн грн, арендная ставка – 20%, а стартовая арендная плата – 284,2 тыс. грн. Стоимость второго – 13,64 млн грн, арендная ставка – 20%, стартовая плата – 227,36 тыс. грн.

Помимо этого, на третьем этаже планируется размещение двух кафе-баров. Кафе-бара с продажей товаров подакцизной группы на площади 118 кв. м, оценочная стоимость которого составляет 6,79 млн грн, арендная ставка – 15%, стартовая плата – 84,82 тыс. грн. И кафе-бара без продажи подакцизных товаров на площади 55 кв. м. Оценочная стоимость последнего составляет 3,16 млн грн, арендная ставка – 8%, стартовая плата – 21,1 тыс. грн.

Максимальный срок аренды для всех помещений составляет 2 года и 11 месяцев.

Конкурсы будут проведены 19 августа, а конечный срок подачи документов на участие в них – 13 августа.

Как сообщал УНИАН, в начале июня пресс-служба ФГИУ заявила, что в фонд поступило 13 заявлений от потенциальных арендаторов имущества крупнейшего в Украине терминала «D» Международного аэропорта «Борисполь».

Согласно сообщению, в соответствии с предоставленными заявками, в терминальном комплексе «D», кроме существующих на сегодня, заявителями предполагается открытие еще 7 заведений общественного питания, 12 заведений беспошлинной торговли, 4 заведений сервисного обслуживания пассажиров и прочее.

В пресс-службе ФГИУ также добавили, что после изучения заявок будут приниматься решения о возможности проведения конкурса по сдаче имущества в аренду или заключения индивидуальных договоров об аренде.

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.