Долг облгосадминистраций за перевозку льготников составил 85 млн грн

Задолженность областных государственных администраций перед железными дорогами Украины за предоставленные услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении в январе-июне 2013 года составил 85,2 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации железных дорог Украины («Укрзализныця»).

В частности, больше всего средств по результатам 6 месяцев 2013 года - 25,4 млн грн - недополучила Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД), которая перевезла льготников на сумму 40,1 млн грн и получила компенсацию в размере 36,7% - 14,7 млн грн.

“Это объясняется задолженностью Киевской городской и областной государственных администраций: КГГА должна возместить ЮЗЖД 14,1 млн грн, а перечислила лишь 2 млн грн. Киевская область из 10,7 млн грн возместила железной дороге лишь 46,8% - 5 млн грн”, - сообщили УНИАН в пресс-службе.

Согласно сообщению, Южная железная дорога (ЮЖД) ожидает возмещений за оказанные услуги на сумму 17,9 млн грн.

“Не лучше ситуация с задолженностью г. Харькова и Харьковской области, жителям которых предоставлено услуг по перевозке льготников на 22 млн грн, а возместили ЮЖД 5,9 млн грн - 26,8% от суммы. Сейчас Южная железная дорога, кроме Харьковской, охватывает Сумскую, Полтавскую, Черниговскую, Кировоградскую, Донецкую, Луганскую области и ожидает возвращения 17,9 млн грн”, - комментируют ситуацию в “Укрзализныце”.

По информации пресс-службы, Львовская железная дорога (ЛЖД) недополучила 18,9 млн грн, Приднепровская (ПЖД) - 11,7 млн грн, а уровень расчетов с Донецкой и Одесской железными дорогами (ДЖД и ЛЖД) составляет соответственно 45,5% и 67,6%.

“Наибольшие задолженности по Львовской области - 11,2 млн грн, Донецкой - 7,1 млн грн, АР Крым - 6,1 млн грн, Тернопольской области - 4,7 млн грн, Запорожской - 2,7 млн грн, Винницкой - 2,4 млн грн, Житомирской - 2,4 млн грн, Одесской - 1,5 млн грн”, - уточняют в “Укрзализныце”.

Как сообщал УНИАН, Железные дороги Украины в январе-июне 2013 года получили 1,672 млн грн убытка от пригородных перевозок.

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3% и дизель-поездов - 93,1%.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов от перевозки льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют улучшать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.