НКРСИ продлила лицензии на мобильную связь «МТС Украина»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о продлении срока действия лицензии на мобильную связь оператору «МТС Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно решению НКРСИ, продлен на пять лет срок действия лицензии «МТС Украина» на предоставление услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом техобслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи на всей территории Украины.

Срок ныне действующей лицензии истекает 3 декабря 2012 года. Лицензия, в частности, давала право лицензиату разрабатывать, сооружать, владеть и эксплуатировать сети сотовой связи общего пользования в стандартах NMT-450, Нордик стандарт, GSM-900, PSN, DCS-1800 и предоставлять соответствующие услуги связи.

Компания также имеет лицензии на предоставление услуг фиксированной телефонной связи по всей Украине, в т.ч. международной и междугородной (срок действия - до 2019 года), а также мобильной связи в стандарте CDMA-450 (до 2021 года).

Справка УНИАН. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), оказывает услуги мобильной связи в стандарте GSM и CDMA-450, компания обслуживает почти 20,5 млн абонентов. Доход «МТС Украина» за 2012 год составил 9,677 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2011 году. Чистая прибыль «МТС Украина» в 2012 году выросла на 72% - до 1,983 млрд грн.

НКРСИ - коллегиальный орган госрегулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации и др. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи.