Японская компания NEC покидает рынок смартфонов

Известная японская корпорация "НЭК" (NEC Corp) приняла решение покинуть рынок мобильных смартфонов. Как сообщили сегодня в компании, основной причиной тому послужили слабые продажи и невозможность на равных конкурировать с другими представителями этого современного и стремительно развивающегося рынка, передает ИТАР-ТАСС.

В компании отметили, что все проекты по разработке и производству новых смартфонов сворачиваются, однако подчеркнули, что поддержка уже выпущенных и реализованных моделей продолжится. "НЭК" также не собирается пока оставлять рынок простых мобильных телефонов, которые в Японии по-прежнему пользуются спросом, особенно у учеников младших и средних классов, а также у пожилых людей, из-за простоты их использования.

Японской корпорации не удалось договориться с китайских цифровым гигантом "Леново" (Lenovo Group Ltd) о покупке контрольного пакета акций в подразделении "НЭК", занимавшемся производством смартфонов - "НЭК Касио". Теперь японская компания постарается сконцентрироваться на еще одном направлении своей деятельности, связанном с социальной инфраструктурой.