КГГА задолжала 60 млн грн за обслуживание городской электрички

Киевская городская государственная администрация (КГГА) задолжала Юго-Западной железной дороге 59,8 млн грн за обслуживание и ремонт городской электрички - электропоездов, курсирующих по киевскому железнодорожному кольцу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, с начала движения городской электрички Юго-Западная железная дорога предоставила услуг на сумму 95,6 млн грн, из которых КГГА оплатила 37,6% - 35,8 млн грн.

“Если заданный темп погашения задолженности будет соблюден, своевременно и в полном объеме будут оплачиваться текущее затраты, Киев сможет погасить долги перед ЮЗЖД за проект «Городская электричка» до августа 2014 года”, - комментируют ситуацию в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя столичной горгосадминистрации Михаил Костюк сообщил, что по состоянию на конец июля себестоимость перевозки одного пассажира в городской электричке Киева составляет 7 грн.

КГГА совместно с «Укрзализницей» и «Юго-Западной железной дорогой» 4 октября 2011 года запустила первую очередь совместного проекта «Городская электричка».

В его рамках организовано движение электропоездов киевским транспортным кольцом с открытием 14 пересадочных узлов (станций, платформ).