Siemens назначил нового президента

Новым президентом и главным исполнительным директором немецкого концерна Siemens назначен финансовый директор компании Джо Кезер. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Siemens.

Кезер приступит к выполнению своих обязанностей с 1 августа текущего года. На посту руководителя Siemens он сменит Петера Лешера. Кто станет новым финансовым директором Siemens, пока неизвестно.

Несколько дней назад в деловых СМИ появилась информация о том, что Лешер в скором времени покинет пост главы Siemens. Акционеры были недовольны масштабными убытками компании.