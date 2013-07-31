Власти столицы ужесточили требования к частным перевозчикам
Власти столицы ужесточили требования к организации пассажирских перевозок, осуществляемых частными маршрутными такси.
Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Евгений Водовозов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
По его словам, городская власть поставила задачу повысить качество перевозок, в том числе тех, которые осуществляются частными маршрутными такси в Киеве. Для этого требования к перевозчикам, которые имеют желание обслуживать киевлян, становятся более жесткими.
В частности, отметил он, в конце июня 2013 года был объявлен конкурс на определение перевозчиков на 159 маршрутах города. Условия конкурса предусматривают такие требования:
- транспортные средства должны быть оборудованы не менее чем 21 местом для сидения и иметь не мене двух автоматических дверей для входа-выхода;
- двигатели должны удовлетворять нормам экологической безопасности не ниже «Евро-2»;
- автобусы должны находиться в должном техническом и санитарном состоянии. Срок их использования – не более семи лет, а в случае организации нового маршрута на нем могут работать лишь транспортные средства со сроком эксплуатации до пяти лет.
Дополнительными условиями конкурса предусматривается наличие у перевозчика GPS-системы или ее установка на протяжении года с момента признания перевозчика-претендента победителем. Перевозчик должен подключить GPS-систему к единому диспетчерскому центру контроля за работой автотранспорта и сбора информации КГГА, отметил Водовозов.
Более того, по его словам, на маршруте должно работать по меньшей мере одно транспортное средство, приспособленное для перевозки людей с особыми потребностями, а водители же маршрутных такси должны быть обеспечены однотипной форменной одеждой.
По данным Водовозова, заседание конкурсного комитета запланировано на 21 августа этого года, тогда и станет известно, кто будет предоставлять услуги киевлянам по перевозкам на маршрутных такси.