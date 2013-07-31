Киев до зимы планирует закупить 30 единиц снегоуборочной техники

Киев к зимнему сезону планирует закупить в лизинг 30 единиц специальной техники для ликвидации последствий непогоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов сказал сегодня в интервью журналистам после завершения совещания под председательством вице-премьер-министра Александра Вилкула, которое почти 2,5 часа продолжалось в КГГА и касалась вопросов гражданской защиты населения и подготовки города к осенне-зимнему периоду.

При его словам, на сегодняшний день уже проходят соответствующие тендерные процедуры закупок.

“Где-то около 30 единиц мы планировали закупить на общую сумму около 100 млн грн. Поскольку у нас такого ресурса нет, то мы прогнозируем схему лизинга с тем, чтобы на протяжении 2-3 лет затем провести полное финансирование этого проекта”, - сказал председатель КГГА.