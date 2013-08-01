«Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в состав поездов в южном и западном направлении

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для удовлетворения потребностей населения в перевозках железнодорожным транспорта включила в состав поездов, следующих в южном и западном направлении Украины, дополнительны вагоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, три вагона включены в состав поезда №294 Киев - Симферополь. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Киева 6 и 8 августа, а из Симферополя - 7 и 9 августа.

Кроме того, дополнительный вагон включен в состав поезда № 92/91 Львов - Киев и два вагона – в состав поезда № 397/398 Черкассы - Львов.

С увеличенным количеством вагонов поезд № 92/91 Львов - Киев отправится из Львова 5, 7 и 11 августа, а из Киева - 6, 8 и 12 августа. Поезд № 397/398 Черкассы - Львов с увеличенным количеством вагонов отправится из Черкасс 1 и 9 августа, а из Львова - 2 и 10 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее два дополнительных вагона были включены в состав поезда №294 Киев - Симферополь. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Киева 2 и 4 августа, а из Симферополя - 3 и 5 августа.

Также "Укрзализныця" дополнительно включила один вагон в состав поезда №296 Симферополь - Ивано-Франковск - Черновцы от станции Симферополь до станции Ивано-Франковск и обратно. С увеличенным количеством вагонов поезд отправился из Симферополя 30 июля, а из Ивано-Франковска - 1 августа.