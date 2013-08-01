Судоходная KDM Shipping увеличила перевозки на 45%

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping в январе-июне перевезла 337,1 тыс. тонн грузов, что на 45,4% больше, чем в первой половине прошлого года.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, ее выручка за этот период выросла на 31,3% - до 9,8 млн долл.

В июне компания перевезла 54,9 тыс. тонн грузов, что на 2,1% больше, чем в июне прошлого года, однако выручка снизилась на 16% - до 1,6 млн долл.

"Очень большой рост объема перевезенных товаров в первой половине 2013 года в годовом выражении связан, в частности, с хорошими погодными условиями в первом квартале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что повлияло на увеличение количества перевозок", - отметили в KDM Shipping.

По данным компании, больше всего грузов она доставила в порты Турции и Украины (более 40% в каждую страну), а также России (чуть меньше 10%).

За первую половину года 4,3 млн долл. компания получила от поставок в порты Турции, 3,4 млн долл. в порты Украины и 1,2 млн долл. в порты России.

KDM Shipping за первые шесть месяцев чаще всего перевозила метал (35%), генеральные грузы (33%) и пшеницу (14%).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году компания сократила грузоперевозки на 4% - до около 640 тыс. тонн, уменьшив выручку на 5,5% - до 21,6 млн долл.

Справка УНИАН. Дебютировавшая в августе прошлого года на Варшавской фондовой бирже KDM Shipping владеет грузовым флотом из 9 сухогрузов общим дедвейтом около 26,5 тыс. тонн, 9 пассажирскими судами, а также судостроительным заводом в Херсоне.

В 2012 году, по предварительным данным, компания сократила прибыль на 4,4% - до 13,6 млн долл. при снижении выручки на 1,5% - до 28,7 млн долл.

В 2011 году компания почти утроила свою чистую прибыль до 14,2 млн долларов при более чем двукратном росте выручки - до 29,2 млн долл., 80% которой обеспечили грузовые перевозки.