Движение на участке дороги Одесса - Новоазовск ограничено до 1 сентября

Движение на участке дороги общегосударственного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог) (км 184 +281 - км 185 +631) в Херсонской области ограничено до 1 сентября в связи с работами по реконструкции.

Согласно сообщению, продолжается обустройство второй проезжей части, а также идут работы по приведению участка под I категорию.

Движение автотранспорта осуществляется по одной полосе со встречным движением. При выполнении дорожных работ также ограничена скорость движения автотранспорта до 70 км / ч, а в месте перехода от автодороги I категории ко II категории - до 50 км / час.

Как сообщал УНИАН, работы по реконструкции участка дороги проводятся с 18 июня, ранее их планировалось завершить до 1 августа.