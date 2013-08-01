Долг облгосадминистраций за перевозку льготников составляет 705 млн грн

Задолженность областных государственных администраций за предоставленные услуги по перевозке льготных категорий пассажиров в пригородном сообщении с 2008 по 2012 год и за 6 месяцев 2013 составляет 705 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в 2008 году задолженность составила 56,8 млн грн, в 2009 - 114,1 млн грн, в 2010 - 152,2 млн грн, в 2011 - 161,2 млн грн, в 2012 - 135,7 млн грн. При этом в январе-июне текущего года обладминистрации задолжали железным дорогам Украины 85,2 грн.

"Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок, которые традиционно покрываются за счет перекрестного субсидирования, за последние пять с половиной лет - с 2008 по 2013 - составили 35 млрд грн.

"Причина убыточности пассажирских перевозок - жесткое регулирование социальных тарифов на перевозки, отсутствие государственных дотаций перевозчику до уровня хотя бы нулевой рентабельности, систематическая задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров, невыполнение положений закона Украины «О железнодорожном транспорте» в части финансирования закупки подвижного состава для пассажирских перевозок", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.

В то же время, местные власти за последние 2 года увеличили уровень компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении с 30% до 47,9%.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.