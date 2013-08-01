Кабмин утвердил правила формирования тарифов на парковку

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования тарифов на услуги площадок для платной парковки транспортных средств, благодаря чему тарифы станут экономически обоснованными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Темник.

«Предыдущий порядок, которым регулировался этот вопрос, имел рекомендационный характер, поэтому некоторые территории, города, установили свои тарифы, которые существенно отличались друг от друга. Для примера 2 грн стоил час парковки в Днепропетровске, и максимально было до 10 грн в час в городе Киеве», - сказал Темник, добавив, что теперь порядок формирования тарифов будет обязательным для исполнения.

«То есть тарифы будут формироваться прозрачно», - отметил глава Минрегиона.

Кроме того, министр проинформировал о внесении изменений в порядок предоставления льгот на парковку. Теперь льготной парковкой смогут пользоваться не только законодательно определенные категории инвалидов, но и транспортные средства предприятий, учреждений, общественных организаций инвалидов, которые перевозят инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и имеют на это соответствующие документы Минсоцполитики.

Количество мест для бесплатной парковки должно составлять не менее 10% от общего количества на специально оборудованных или отведенных площадках, и не менее, чем для одного транспортного средства с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой.

Глава Минрегиона также напомнил, что в Украине намерены ввести административную ответственность для водителей, которые не платят за парковку или паркуются на местах, предназначенных для транспорта инвалидов.

«За неоплату водителями парковки размер штрафа будет составлять от 136 до 204 грн, за парковку на местах для инвалидов – 255-306 грн, за нарушение требований функциональности площадок - 204-510 грн», - сказал Темник.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 июля текущего года приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правил парковки транспортных средств и установления ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств», внесенный Кабинетом министров Украины.

Согласно законопроекту, неуплата водителями транспортных средств стоимости услуг за пользование площадками для платной парковки, оборудованными парковочными автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами, влечет за собой наложение штрафа от 8 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Парковки транспортных средств инвалидов лицами, не имеющими соответствующих льгот, влекут за собой наложение штрафа от 15 до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также проектом закона предусматривается, что нарушение должностными лицами субъектов ведения хозяйства требований по размещению и функционированию площадок для парковки влечет за собой наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение требований по оборудованию площадок для платной парковки парковочными автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами влечет за собой наложение штрафа от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года нарушение влечет за собой наложение штрафа от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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