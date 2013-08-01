На Юго-Западной железной дороге зафиксировано 19 случаев вандализма

На Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) в январе-июне 2013 года зафиксировано 19 случаев умышленного повреждения составов электропоездов на сумму 247 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД.

«После выполнения рейсов составы электропоездов возвращаются в депо с повреждениями стекол в оконных блоках, дверей салона вагонов и тамбуров», - уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, были зафиксированы как случаи повреждения имущества железной дороги, так и его кражи.

«Во время вечернего, последнего рейса в Киев в электропоезде сообщением Фастов - Киев неизвестными похищены шесть мягких диванов для сидения пассажиров. На платформе Дарница-Фармацевтическая (участке Киев - Гребенка) во время движения электропоезда правонарушители в 5 вагонах разбили стекла окон и забросали камнями все вагоны электропоезда», - комментируют в ЮЗЖД.

По информации пресс-службы, в пунктах отстоя электропоездов локомотивными бригадами совместно с правоохранительными органами проводится осмотр подвижного состава, цель которого - выявление повреждений во время движения и подсчет убытков, причиненных железной дороге.

Как отмечают на ЮЗЖД, результатом умышленных повреждений составов является увеличение электропоездов с небольшим количеством вагонов.

«Случаи повреждения подвижного состава, во-первых, вызывают значительный экономический ущерб для бюджета железной дороги, так как требуют отцепки вагонов из состава поезда для соответствующего ремонта. Тем самым увеличивается количество 6-8 вагонных электропоездов в эксплуатации. Кроме того, требуется ремонт поврежденных вагонов», - сообщили в ЮЗЖД.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.