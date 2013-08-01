Приднепровская железная дорога в июле перевезла более 90 тыс. тонн зерновых

Приднепровская железная дорога в июле 2013 года перевезла 91 тыс. тонн зерновых нового урожая, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, основными направлениями для доставки зерновых были порты и припортовые станции Приднепровской и Одесской железных дорог: Мекензиевы Горы, Керчь-Южная, Николаев Грузовой, Ильичевск-Экспорт, Одесса-Порт, Херсон Порт-Экспорт.

Всего, по информации пресс-службы, ПЖД в июле 2013 года перевезла 10,095 млн тонн грузов, из которых 6,224 млн тонн - во внутреннем сообщении.

В частности, каменного угля - 1,436 млн тонн, кокса - 105,5 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 86,6 тыс. тонн, флюсов - 242,5 тыс. тонн, руды железной и марганцевой - 3,173 млн тонн, черных металлов - 190,5 тыс. тонн, лома черных металлов - 49,6 тыс. тонн, строительных грузов - 287,9 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 186,1 тыс. тонн, цемента - 168,9 тыс. тонн, других сборных и продовольственных грузов - 285,6 тыс. тонн.

На экспорт в июле текущего года ПЖД перевезла 3,850 млн тонн грузов: кокса - 5,1 тыс. тонн, руды железной и марганцевой - 2,357,2 млн тонн, черных металлов - 865,5 тыс. тонн, химических минеральных удобрений - 66,4 тыс. тонн, строительных грузов - 302,4 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 25,2 тыс. тонн, других продовольственных и сборных грузов - 145,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога за январь-июнь 2013 года перевезла более 56,857 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.