«Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в состав поездов на Крым

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для удовлетворения потребностей населения в перевозках железнодорожным транспорта в "пиковые" дни включила в состав поездов, следующих в направлении Крыма и западном направлении, дополнительные вагоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, дополнительно включены два вагона в состав поезда №90 Днепропетровск - Симферополь. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Днепропетровска 16 и 23 августа, а из Симферополя - 17 и 24 августа.

Кроме того, дополнительно включен один вагон в состав поезда №296 Симферополь - Черновцы. В увеличенном составе поезд отправится из Симферополя 2, 5, 8 и 11 августа, а из Черновцов 3, 6, 9 и 12 августа.

Так же дополнительно включен один вагон в состав поезда № 13 Ужгород - Киев и два вагона в состав поезда №108 Одесса - Ужгород.

С увеличенным количеством вагонов поезд №13 Ужгород - Киев будет отправляться из Ужгорода с 2 по 10 августа по четным дням, а из Киева - с 3 по 11 августа по нечетным дням. Поезд №108 Одесса - Ужгород с увеличенным количеством вагонов будет отправляться ежедневно из Одессы с 1 по 12 августа, а из Ужгорода с 2 по 13 августа также ежедневно.

Как сообщал УНИАН, ранее “Укрзализныця” включила три дополнительных вагона в состав поезда №294 Киев - Симферополь. С увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Киева 6 и 8 августа, а из Симферополя - 7 и 9 августа.

Кроме того, дополнительный вагон включен в состав поезда №92 Львов - Киев и два вагона – в состав поезда №397 Черкассы - Львов.