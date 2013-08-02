Миндоходов провело инвентаризацию грузовых контейнеров в портах Одесской области

Сотрудники министерства доходов и сборов по поручению министра Александра Клименко провели инвентаризацию грузовых контейнеров в портах Одессы и Одесской области, выявив 553 контейнера с просроченным сроком пребывания в гаванях, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Проверки проходили с 8 по 22 июля в морских торговых портах Одессы и Ильичевска, Ильичевском рыбном порту и Морском торговом порту «Южный» и касались контейнеров, стоящих в портах более 90 дней без декларирования их содержимого.

«Сотрудники Миндоходов нашли 553 таких контейнеров, причем в 34% случаев товары в контейнерах оказались испорченными, а 7% контейнеров открыть вовсе не получилось из-за старения конструкций контейнеров», - отметили в Миндоходов.

В ходе расследования выяснилось, что большинство «просроченных» контейнеров пришли в Украину из-за границы, а их получатели по неустановленным причинам не занимаются декларированием.

«В некоторых случаях было выявлено несоответствие наименования товаров и их массы, что может свидетельствовать о попытках получателей товаров сознательно занизить данные для таможенного оформления», - отметили в министерстве.

По результатам инвентаризации было принято решение вести четкий учет времени пребывания грузов в морских портах и наладить своевременную передачу такой информации в таможенные органы. Кроме того, даны распоряжения относительно товаров, собственники которых не обратились за ними в установленные сроки.

В Миндоходов также сообщили о планах провести работу с получателями товаров с целью ускорения их декларирования, а также рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство с целью урегулировать срок пребывания товаров на территории портов.

Как сообщал УНИАН, в июне Министерство доходов и сборов Украины сообщило о намерении совместно с Министерством инфраструктуры провести инвентаризацию портов и грузов в морских портах на предмет контрабанды, а также проверить честность и чистоплотность собственных сотрудников.

Также сотрудники Миндоходов в ходе проверки деятельности морских торговых портов в январе-июне 2013 года выявили нарушения таможенных правил на сумму 50 млн грн, о чем составлены 349 протоколов.