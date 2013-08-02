Польская PKP Intercity к 2015 году увеличит количество вагонов с кондиционерами на 60%

Варшава. Одна из крупнейших в Польше пассажирских железнодорожных компаний PKP Intercity планирует к 2015 году увеличить количество вагонов, оборудованных кондиционерами, до более 800 штук с нынешних менее 500 при общем парке в 1,4 тыс. вагонов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, напомнив, что на обновление подвижного состава к этому времени PKP IC намерена потратить около 1 млрд евро.

Согласно сообщению, кондиционерами, в частности, будут оснащены более 200 вагонов поездов, курсирующих от приграничного с Украиной Перемышля до находящегося на западе страны Щечина.

В пресс-службе отметили, что кондиционеры в вагонах компании включаются автоматически, когда температура превышает 22 градуса по Цельсию, заметив, что время июльских жарких дней, когда температура достигала 35 градусов, было зафиксировано более сотни случаев поломки кондиционеров.

"Когда ломается кондиционер в каком-то вагоне, начальники поездов должны пересадить пассажиров в другие вагоны. Если нету такой возможности из-за большой заполненности поезда, то пассажирам раздаются холодные напитки", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря PKP Intercity Сюзаны Шоповсойя.

"В 2015 году около 70% подвижного состава PKP Intercity будут составлять новые и модернизированные объекты. Это будет большое и позитивное изменение в комфорте наших пассажиров", - добавила она.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в государственный холдинг РКР, который польские власти создали в 2001 году для реструктуризации и подготовки к приватизации входящих в него железнодорожных компаний. Компания с учетом протяженности трасс остается крупнейшим перевозчиком в 38-ми миллионной Польше, но ее доля в прошлом году сократилась до 44% с 45,5% в предыдущем году. В прошлом году компания перевезла более 30 млн пассажиров, получив около 3 млн долл. убытков.