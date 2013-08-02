"Укрзализныця" за полгода перевезла в составе контейнерных поездов более 40 тыс. контейнеров

Железные дороги Украины в январе-июне 2013 года перевезли в составе контейнерных поездов 40,635 тыс. контейнеров, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составила 40% от общего объема перевезенных в первом полугодии контейнеров.

"Учитывая потенциал рынка транспортных услуг, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины проводит постоянную работу по привлечению дополнительных грузопотоков на территорию Украины и расширению географии международных проектов с участием железных дорог Украины", - сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, в I квартале 2013 года по территории Украины в составе контейнерных поездов было перевезено 12,695 тыс. контейнеров. По территории Украины курсирует 14 контейнерных поездов.