Приднепровская железная дорога перечислила в бюджет и целевые фонды 1,6 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-июль 2013 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования около 1,606 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД.

В частности, в госбюджет направлено 690,5 млн грн, в местные бюджеты - 259,3 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 657,5 млн грн.

При этом в июле в бюджеты разных уровней и фонды соцстраха железная дорога перечислила 255,2 млн грн. Из них в госбюджет - 122,6 млн грн, в местные бюджеты - более 36 млн грн, в целевые фонды социального страхования - 96,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ПЖД перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн.

В частности, в госбюджет дорога направила около 1,082 млрд грн, в том числе НДС - 860,506 млн грн, в местные бюджеты - 440,645 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 1,115 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога», - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек.