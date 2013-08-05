Приднепровская железная дорога за 7 месяцев отремонтировала более 238 километров путей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 7 месяцев отремонтировала различными видами ремонта 238,2 километра путей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, общая стоимость выполненных работ составила около 242 млн грн.

В частности, за этот период предприятие модернизировало 38,4 км путей (направление Лозовая - Симферополь), капитально отремонтировано 49 км. Средний ремонт выполнен на участках общей длиной 135,3 км путей, комплексно-оздоровительный - на 15,5 км путей (направления Лозовая - Симферополь, Пятихатки - Чаплино, Джанкой - Керчь).

По данным ПЖД, кроме того, средним ремонтом отремонтировано 80 комплектов стрелочных переводов, 9 комплектов заменили новыми на железобетонных брусьях.

В июле 2013 г. на Приднепровской железной дороге различные виды ремонта выполнены на 33,6 км путей.

Общая стоимость ремонтно-путевых работ, выполненных в июле, составила 28,654 млн грн.

Все ремонтно-путевые работы в это время были сосредоточены на участках Лозовая - Симферополь, Пятихатки - Чаплино, Пятихатки - Кривой Рог, Кривой Рог - Пологи, Верховцево - Долинская, Воскобойня - Красноармейск, Кривой Рог - Камыш Заря, Джанкой - Керчь, Бердянск - Запорожье - Левое.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.