Приднепровская железная дорога предупредила 268 краж грузов

Работники ведомственной военизированной охраны (ВОХР) Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-июле 2013 г. предупредили 268 краж грузов и имущества железной дороги на сумму более 204 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за кражи задержаны 277 злоумышленников.

Также за указанный период за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение путями в неустановленных местах, незаконный проезд грузовыми поездами), сотрудники ВОХР задержали 1668 человек, из которых 884 оштрафованы на сумму около 30,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-июне 2013 года предупредила 227 краж грузов и имущества предприятия на сумму около 184 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.